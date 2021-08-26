Диетолог назвала рецепт правильного детского йогурта

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Диетолог Ольга Деккер рассказала, как приготовить правильный детский йогурт. Об этом сообщает "Мир 24".
Она рекомендует взять обычное пастеризованное молоко, добавить туда закваску в виде положительной микрофлоры и заквасить молоко на 4–6 часов, предварительно подогрев до 40 градусов.
"Даже если вы этот йогурт подсластите сахаром, медом, то вы будете четко знать, какое количество вы положили в данный продукт", – отметила диетолог.
По ее словам, такой йогурт станет хорошей заменой промышленным продуктам, в которых содержится очень много сахара и других вредных для ребенка добавок.
Ранее диетолог назвала вредные кисломолочные продукты. По ее словам, молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму. Врач-диетолог Дарья Русакова отметила, что в обезжиренную кисломолочную продукцию часто добавляют крахмал для правильной консистенции, а он повышает уровень глюкозы в крови.
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