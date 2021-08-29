Диетолог назвала пять продуктов для роста мышц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Названы пять продуктов, помогающих росту мышц. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости.
Эксперт посоветовала комбинировать несколько продуктов из списка для достижения наилучшего результата. При этом стоит совмещать в рационе продукты с разным соотношением аминокислот.
"Тогда вы получите максимум питательных веществ", – пояснила специалист.
Желающим нарастить мышцы стоит употреблять говядину, считает Бочарова. В этом продукте содержится 22 грамма белка, а также креатин, который дает мышцам кислород и повышает выносливость.
В качестве второго продукта эксперт порекомендовала куриную грудку, которая имеет 110 калорий на 100 граммов, а также содержит 23 грамма белка. Куриное мясо даст организму витамины группы B.
Третьим продуктом для роста мышц являются яйца. Они содержат аминокислоту лейцин, которая тормозит скорость распада белка.
Диетолог также порекомендовала употреблять в пищу рыбу – лосось, горбушу, скумбрию. Подойдут также креветки. Это поможет насытить организм кислотой Омега-3 и другими жирными кислотами, помогающими восстанавливать мышцы после нагрузок.
Последним продуктом в списке является творог, который содержит 16 граммов белка в 100 граммах. При этом 70% белка составляет вещество казеин, полезное для насыщения организма.
Ранее диетолог назвала вредные кисломолочные продукты. По ее словам, молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму. Врач-диетолог Дарья Русакова отметила, что в обезжиренную кисломолочную продукцию часто добавляют крахмал для правильной консистенции, а он повышает уровень глюкозы в крови.
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