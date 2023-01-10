Нейропсихолог рассказала, как избавиться от беспокойного сна

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Как выяснил сервис Superjob, порядка 44% россиян продолжают выполнять рабочие обязанности во сне. В беседе с "Радио 1" нейропсихолог Людмила Максименко рассказала, как избавиться от беспокойных сновидений.

"Некоторые люди не соблюдают правильные ритуалы перед сном, долго засиживаются на работе, поздно ложатся спать. Необходимо перед сном не думать о работе, а вспоминать приятные моменты", – отметила специалист.

В то же время она объяснила, что думать о работе во время сна – нормально. Это значит, что мозг отдохнул и решил, что в этот момент ему следует доделать задачи, которые человек не сделал во время бодрствования.

Также опрос Superjob показал, что 56% россиян не видят снов вообще. Однако, утверждает Максименко, это не совсем так: сны люди видят всегда, просто часто их не запоминают.

Чтобы улучшить сон, нейропсихолог рекомендует наладить график: ложиться и вставать всегда в одно и то же время. Также рекомендуется не переедать на ночь, больше гулять и расслабляться.

Ранее британские ученые выяснили, что после 50 лет люди начинают больше спать. Так, люди в возрасте от 30 до 50 лет спят в среднем меньше семи часов в сутки, тогда как тем, кому больше 60 лет, на восстановление сил требуется более семи часов сна в день.



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