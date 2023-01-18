СК назначил посмертные психологические экспертизы школьникам, упавшим с высотки в ЮЗАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет назначил посмертные психологические экспертизы 16-летнему подростку и его сверстнице, погибшим в результате падения с высоты в ЮЗАО. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК РФ.

Инцидент произошел во вторник, 17 января. Тела несовершеннолетних с характерными для падения с большой высоты повреждениями обнаружили рядом с многоэтажным домом на улице Знаменские Садки.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Следователи установили и внимательно изучили маршрут подростков, были рассмотрены записи с камер видеонаблюдения. Также по данному факту удалось допросить родственников, друзей, педагогов и соседей погибших.

Ранее стало известно, что в Люберцах женщина выпала с двухмесячным ребенком из окна квартиры на 14-м этаже. В субботу, 14 января, около многоэтажного жилого дома были обнаружены тела женщины и младенца.

Возбуждено два уголовных дела – по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 1 статьи 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

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