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17 января, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Волоколамске задержан подозреваемый в обороте наркотиков

"Московский патруль": в Волоколамске задержан подозреваемый в обороте наркотиков

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"Московский патруль": два топ-менеджера российской авиакомпании предстанут перед судом

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В Подмосковном Волоколамске полицейские задержали химика-любителя, которого подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ.

На оперативных кадрах – больше ста пятидесяти канистр, которые правоохранители обнаружили в частном доме. Подозреваемый арендовал помещение подальше от посторонних глаз – в лесном массиве недалеко от деревни Александровское. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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