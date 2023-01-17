"Московский патруль": в Волоколамске задержан подозреваемый в обороте наркотиков

В Подмосковном Волоколамске полицейские задержали химика-любителя, которого подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ.

На оперативных кадрах – больше ста пятидесяти канистр, которые правоохранители обнаружили в частном доме. Подозреваемый арендовал помещение подальше от посторонних глаз – в лесном массиве недалеко от деревни Александровское. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.