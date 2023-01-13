13 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": общественники выявили круглосуточную точку продажи алкоголя
В Москве общественники федерального проекта "Трезвая Россия" вместе с журналистами посетили круглосуточный магазин, где время продажи алкоголя не останавливается на отметке 23:00. Причем алкоголь, судя по всему, – контрафактный.
Товар без акциза и сертификата качества чрезвычайно опасен, но каждый ли покупатель обратит на это внимание? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль