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13 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": общественники выявили круглосуточную точку продажи алкоголя

"Московский патруль": общественники выявили круглосуточную точку продажи алкоголя

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В Москве общественники федерального проекта "Трезвая Россия" вместе с журналистами посетили круглосуточный магазин, где время продажи алкоголя не останавливается на отметке 23:00. Причем алкоголь, судя по всему, – контрафактный.

Товар без акциза и сертификата качества чрезвычайно опасен, но каждый ли покупатель обратит на это внимание? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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