"Московский патруль": в Подмосковье задержали воров дренажных насосов

В Подмосковье задержали воров дренажных насосов. Злоумышленники проникали в многоквартирные дома, похищали дорогостоящее оборудование, а после сбывали его. Ущерб превысил 5 миллионов рублей.

Четверо злоумышленников незаконно проникали в помещения тепловых пунктов многоквартирных домов в поселках Дрожжино и Боброво с сентября 2022 года. Полицейские проверяют задержанных на причастность к хищению оборудования в других домах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

