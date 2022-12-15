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Новости

15 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали воров дренажных насосов

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В Подмосковье задержали воров дренажных насосов. Злоумышленники проникали в многоквартирные дома, похищали дорогостоящее оборудование, а после сбывали его. Ущерб превысил 5 миллионов рублей.

Четверо злоумышленников незаконно проникали в помещения тепловых пунктов многоквартирных домов в поселках Дрожжино и Боброво с сентября 2022 года. Полицейские проверяют задержанных на причастность к хищению оборудования в других домах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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