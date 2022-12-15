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Новости

15 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": блогера задержали за убийство возлюбленной в Балашихе

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Блогера Вячеслава Полякова, известного под псевдонимом Малмыгин, задержали по делу о жестокой расправе над возлюбленной в Подмосковной Балашихе. В июле тело 17-летней Софьи Красильниковой с многочисленными ножевыми ранениями нашли в арендованной квартире.

Поляков находил в розыске почти полгода. При этом следователи установили, что погибшая несколько дней пролежала на полу съемной квартиры в Балашихе, где последнее время жила вместе с Малмыгиным. Мужчина был старше убитой на 24 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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