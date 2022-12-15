Путин предложил выдавать ипотеку в новостройках жителям новых территорий под 2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин выступил с инициативой предоставлять ипотеку на квартиры в новостройках жителям новых регионов по ставке 2% годовых.

"Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках по льготной ставке в 2%", – произнес российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что в настоящее время очевидно, в каком зачаточном состоянии находится стройка на названных территориях, однако инициатива призвана изменить ситуацию к лучшему.

Ранее президент заявил, что доступ к семейной ипотеке получат семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Такая возможность появится у граждан с 2023 года.



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