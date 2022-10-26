26 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": суд оставил в силе приговор сироте, осужденной за мошенничество
Кассационный суд не стал изменять приговор сироте из Москвы Анастасии Ивановой. Ранее девушку признали виновной в мошенничестве и краже, несмотря на множество несостыковок в деле. Например, в момент совершения преступления она была за 50 километров от места кражи.
Кроме того, потерпевшая в суде заявила, что обманщица выглядела по-другому.
Подробнее – в программе телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль