Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

26 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд оставил в силе приговор сироте, осужденной за мошенничество

"Московский патруль": суд оставил в силе приговор сироте, осужденной за мошенничество

Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

"Московский патруль": Мособлсуд утвердил приговор американке Бриттни Грайнер

"Московский патруль": суд арестовал сбившего женщину с ребенком на зебре в Москве

Солнцевский суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с пятилетним ребенком

Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве

Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

"Московский патруль": психолог объяснила провокационное поведение Мавриди в суде

Facebook обязали выплатить российскому тренеру Дмитрию Хохлову 65 млн рублей

Кассационный суд не стал изменять приговор сироте из Москвы Анастасии Ивановой. Ранее девушку признали виновной в мошенничестве и краже, несмотря на множество несостыковок в деле. Например, в момент совершения преступления она была за 50 километров от места кражи.

Кроме того, потерпевшая в суде заявила, что обманщица выглядела по-другому.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика