"Московский патруль": суд оставил в силе приговор сироте, осужденной за мошенничество

Кассационный суд не стал изменять приговор сироте из Москвы Анастасии Ивановой. Ранее девушку признали виновной в мошенничестве и краже, несмотря на множество несостыковок в деле. Например, в момент совершения преступления она была за 50 километров от места кражи.

Кроме того, потерпевшая в суде заявила, что обманщица выглядела по-другому.

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