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Новости

23 октября, 22:30

Происшествия

Жители Солнцева приносят цветы на место, где мужчина сбил на зебре мать с ребенком

Жители Солнцева приносят цветы на место, где мужчина сбил на зебре мать с ребенком

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Водитель насмерть сбил на пешеходном переходе мать с ребенком в Солнцеве, ему предъявили обвинение. Об этом ранее сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. При этом, по предварительным данным, мужчина за рулем был пьян.

К пешеходному переходу, где произошла трагедия, жители района приносят цветы и мягкие игрушки – в память о погибших. В тот вечер водитель иномарки ехал на полной скорости, на зебре он не притормозил – при столкновении мать и ребенка отбросило на сотню метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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