Мособлсуд признал законным приговор американской баскетболистке Грайнер

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Московский областной суд признал законным приговор двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер. Спортсменка отбывает в России наказание по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд постановил исчислять срок пребывания Грайнер под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета один день за 1,5. В остальном приговор оставить без изменения", – сказала судья Елена Воронцова.

Баскетболистка принимала участие в заседании по видеосвязи. Ее адвокаты просили оправдания в связи с многочисленными нарушениями в суде первой инстанции.

Грайнер была задержана в феврале этого года в столичном аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра вещей у спортсменки обнаружили электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела странный запах. После экспертизы оказалось, что это было гашишное масло, которое по российским законам считается наркотиком.

Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей.



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