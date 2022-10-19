Баскетболистка Грайнер сделала заявление из российской тюрьмы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Осужденная в РФ американская баскетболистка Бриттни Грайнер сделала заявление. Об этом сообщает CNN.

Спортсменка сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения. Во вторник, 18 октября, ей исполнилось 32 года.

"Спасибо вам всем за то, что так усердно боролись, чтобы вернуть меня домой. Вся ваша поддержка и любовь определенно помогают мне", – заявила баскетболистка.

Грайнер была задержана в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра вещей у спортсменки обнаружили электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела странный запах. После экспертизы выяснилось, что это было гашишное масло, которое по российским законам считается наркотиком.

Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к 9 годам тюрьмы и штрафу в размере одного миллиона рублей по делу о контрабанде наркотиков.



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