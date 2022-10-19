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Баскетболистка Грайнер сделала заявление из российской тюрьмы
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Осужденная в РФ американская баскетболистка Бриттни Грайнер сделала заявление. Об этом сообщает CNN.
Спортсменка сделала заявление через своих адвокатов в день своего рождения. Во вторник, 18 октября, ей исполнилось 32 года.
"Спасибо вам всем за то, что так усердно боролись, чтобы вернуть меня домой. Вся ваша поддержка и любовь определенно помогают мне", – заявила баскетболистка.
Грайнер была задержана в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра вещей у спортсменки обнаружили электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела странный запах. После экспертизы выяснилось, что это было гашишное масло, которое по российским законам считается наркотиком.
Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к 9 годам тюрьмы и штрафу в размере одного миллиона рублей по делу о контрабанде наркотиков.
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