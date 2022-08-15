Защита осужденной в России американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на 9 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, обжаловала приговор. Об этом сообщает ТАСС.

"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда", – заявила адвокат американки Мария Благоволина.

Олимпийскую чемпионку задержали 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При досмотре багажа у американки нашли вейпы – электронные устройства для курения – с жидкостью, которая имела специфический запах. По результатам экспертизы выяснилось, что это гашишное масло. По российским законам оно считается наркотиком и подлежит контролю на территории страны.

Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей по делу о контрабанде наркотиков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что американская баскетболистка может воспользоваться процедурой помилования.

