Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19 октября, 23:55

Общество

"Московский патруль": 19 октября праздник отмечают следователи-криминалисты

"Московский патруль": 19 октября праздник отмечают следователи-криминалисты

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная проведению форума "Религия и мир"

Минобороны показало, как мобилизованные тренируются на полигонах Подмосковья

"Жизнь в большом городе": рождаемость

Новости часа: Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Новости часа: пандемия COVID-19 остается мировой чрезвычайной ситуацией – глава ВОЗ

"Личная территория": "сам себе инспектор"

Новости часа: меры безопасности Москвы будут решаться в рабочем режиме

Из Херсонской области в другие регионы РФ выехали более 7 тыс человек – Сальдо

19 октября профессиональный праздник отметили следователи-криминалисты. На сегодняшний день они занимаются самыми сложными и запутанными делами. Так, только в одной Московской области благодаря их упорной работе в этом году было раскрыто 49 тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет.

С 68-й годовщиной создания криминалистической службы своих коллег поздравил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что криминалисты занимают особое место в работе ведомства, ведь их профессионализм и упорство обеспечивают преступникам неотвратимость наказания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоАлександра ИвановаОлег Пособин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика