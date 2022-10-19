"Московский патруль": 19 октября праздник отмечают следователи-криминалисты

19 октября профессиональный праздник отметили следователи-криминалисты. На сегодняшний день они занимаются самыми сложными и запутанными делами. Так, только в одной Московской области благодаря их упорной работе в этом году было раскрыто 49 тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет.

С 68-й годовщиной создания криминалистической службы своих коллег поздравил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что криминалисты занимают особое место в работе ведомства, ведь их профессионализм и упорство обеспечивают преступникам неотвратимость наказания.

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