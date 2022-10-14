В РПЦ призвали лишить сана священника с гранатометом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Священник, взявший в руки гранатомет, запрещен в служении в 2016 году. Об этом заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) написал в своем телеграм-канале, призвав лишить его сана.

Ранее в Сети появилось видео с человеком, который был одет как священник и делал выстрелы из гранатомета, заявляя, что так Московская духовная академия и семинария сражается с НАТО.

"Данное лицо является запрещенным еще в 2016 году священнослужителем Мурманской епархии. <...> В Мурманской епархии сегодня подтвердили, что он много куролесил и уже давно на связь с епархией не выходил. Полагаю, что должен быть поставлен вопрос о лишении данного клирика сана", – говорится в его публикации.

Ранее Папа Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной операции на Украине. Папа Римский затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие на Украину. При этом он выступил за отказ от гонки вооружений. По его словам, все войны ведутся, чтобы проверить произведенное оружие.

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