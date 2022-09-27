В РПЦ не рекомендовали приобретать свечи "Забудь меня, военкомат"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приобретение вещей, подобных свечам "Забудь меня, военкомат", разрушают личность человека, а недобросовестные продавцы пытаются нажиться, используя любые поводы для продажи таких товаров, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"К подобным продажам следует относиться с отвращением. Как недобросовестные коммерсанты, так и любители эзотерики используют любой вызов, интерес человека, его опасения, чтобы заработать и лишить его свободы воли и достоинства", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Кипшидзе призвал не посещать магазины с эзотерической продукцией. По его словам, эзотерика является средством потери человеческого облика.

Ранее на сайте тюменского магазина эзотерики в продаже появилась свеча "Забудь меня, военкомат", которая должна заморозить отношения своего владельца с военкоматом и притянуть благоприятное стечение обстоятельств.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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