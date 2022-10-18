15:53Общество
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную форуму "Религия и мир"
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
19 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О проведении VIII Московского международного форума "Религия и мир".
Речь пойдет о форуме, который будет проходить в столице с 26 по 28 октября. О целях, задачах и программе мероприятия расскажут:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- президент Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей "Христианский мир" Алексей Черкезов;
- протоиерей, председатель отдела социального служения Московской (городской) епархии Русской православной церкви Михаил Потокин;
- пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Русской православной церкви Василий Рулинский;
- муфтий, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов;
- представитель Центрального духовного управления Буддийской традиционной сангхи России Даши-Нима Содномдоржиев.
Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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