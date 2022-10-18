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"Личная территория": "строители или аферисты"

"Личная территория": "строители или аферисты"

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Дом в Подмосковье под ключ – не мечта, а реальность. Для Анастасии Петровой сделка на покупку загородной недвижимости с предпринимателем Андреем Валинеевым превратилась в затяжной конфликт. С ее слов, бизнесмен взял предоплату, но не выполнил условия договора. А теперь якобы отказывается возвращать деньги.

Есть ли еще недовольные покупатели? И почему коммерсант сменил фамилию? Об этом – в программе "Личная территория".

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