"Личная территория": "строители или аферисты"

Дом в Подмосковье под ключ – не мечта, а реальность. Для Анастасии Петровой сделка на покупку загородной недвижимости с предпринимателем Андреем Валинеевым превратилась в затяжной конфликт. С ее слов, бизнесмен взял предоплату, но не выполнил условия договора. А теперь якобы отказывается возвращать деньги.

Есть ли еще недовольные покупатели? И почему коммерсант сменил фамилию? Об этом – в программе "Личная территория".