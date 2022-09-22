"Жизнь в большом городе": московская реставрация

В Москве идет одна из самых крупных в мире программ реставрации памятников. За 11 лет исторический облик вернули двум тысячам объектов культурного наследия. Сейчас работы продолжаются, несмотря на санкции.

Достаточно ли реставраторам необходимых материалов? Как в этой отрасли проходит процесс импортозамещения? И какие объекты восстановят до конца этого года?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".