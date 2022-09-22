Предпринимателям помогут в продвижении товаров на маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый проект "Маркетплейсы: от старта до прибыли" был запущен для поддержки малого бизнеса. Предпринимателям помогут освоить онлайн-продажи и научат продвижению товаров на цифровых торговых площадках.
"Благодаря индивидуальным консультациям и поддержке специалистов предпринимателям будет проще освоить новое направление и получить первую прибыль от онлайн-продаж", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ознакомиться с проектом можно на портале для малого бизнеса mbm.mos. Участникам помогут:
Ранее сообщалось, что с начала года более 11,5 тысячи горожан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых и открыли свое дело при поддержке центра "Моя работа". Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Такой рост стал возможен благодаря комплексному подходу к продвижению альтернативных форм занятости.
По словам директора "Моей работы" Андрея Тарасова, центр помогает горожанам реализовывать себя в бизнес-направлении. Он добавил, что центр ежедневно проводит интерактивные обучающие программы, геймифицированные тренинги, мастер-классы, вебинары, а также открытые отборы, на которых предприниматели могут в течение нескольких часов найти потенциальных клиентов.
Москва направила на поддержку малого и среднего бизнеса около 22 млрд рублей
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