Предпринимателям помогут в продвижении товаров на маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый проект "Маркетплейсы: от старта до прибыли" был запущен для поддержки малого бизнеса. Предпринимателям помогут освоить онлайн-продажи и научат продвижению товаров на цифровых торговых площадках.

"Благодаря индивидуальным консультациям и поддержке специалистов предпринимателям будет проще освоить новое направление и получить первую прибыль от онлайн-продаж", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ознакомиться с проектом можно на портале для малого бизнеса mbm.mos. Участникам помогут:

открыть личный кабинет;

создать товарные карточки;

научиться работать с аналитическими сервисами;

научиться продвижению своей продукции.

помощь консультантов в подготовке документов для регистрации своего дела;

подачу заявки на участие в программе сопровождения после открытия бизнеса;

работу с наставником.

подключение предприятия к популярным в России торговым площадкам;

помощь в разборе с аналитикой потребительского спроса и подборе ассортимента;

создание товарных карточек;

настройка маркетинговых инструментов в личном кабинете;

консультации по вопросам сборки, упаковки, доставки и маркировки продукции.

Специалисты готовы предоставить помощь по двум сценариям. Первый рассчитан на тех, кто еще не зарегистрировал свое предприятие. Для них действует онлайн-сервис "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ", который предполагает:Для уже действующих бизнесменов подготовлен второй сценарий:Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что маркетплейсы сейчас пользуются популярностью. Он подчеркнул, что такая помощь особенно пригодится для начинающих бизнесменов.

Ранее сообщалось, что с начала года более 11,5 тысячи горожан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых и открыли свое дело при поддержке центра "Моя работа". Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Такой рост стал возможен благодаря комплексному подходу к продвижению альтернативных форм занятости.

По словам директора "Моей работы" Андрея Тарасова, центр помогает горожанам реализовывать себя в бизнес-направлении. Он добавил, что центр ежедневно проводит интерактивные обучающие программы, геймифицированные тренинги, мастер-классы, вебинары, а также открытые отборы, на которых предприниматели могут в течение нескольких часов найти потенциальных клиентов.

