Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

10:08

Предпринимателям помогут в продвижении товаров на маркетплейсах

экономикагород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый проект "Маркетплейсы: от старта до прибыли" был запущен для поддержки малого бизнеса. Предпринимателям помогут освоить онлайн-продажи и научат продвижению товаров на цифровых торговых площадках.

"Благодаря индивидуальным консультациям и поддержке специалистов предпринимателям будет проще освоить новое направление и получить первую прибыль от онлайн-продаж", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ознакомиться с проектом можно на портале для малого бизнеса mbm.mos. Участникам помогут:

  • открыть личный кабинет;
  • создать товарные карточки;
  • научиться работать с аналитическими сервисами;
  • научиться продвижению своей продукции.

Специалисты готовы предоставить помощь по двум сценариям. Первый рассчитан на тех, кто еще не зарегистрировал свое предприятие. Для них действует онлайн-сервис "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ", который предполагает:

  • помощь консультантов в подготовке документов для регистрации своего дела;
  • подачу заявки на участие в программе сопровождения после открытия бизнеса;
  • работу с наставником.

Для уже действующих бизнесменов подготовлен второй сценарий:

  • подключение предприятия к популярным в России торговым площадкам;
  • помощь в разборе с аналитикой потребительского спроса и подборе ассортимента;
  • создание товарных карточек;
  • настройка маркетинговых инструментов в личном кабинете;
  • консультации по вопросам сборки, упаковки, доставки и маркировки продукции.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин отметил, что маркетплейсы сейчас пользуются популярностью. Он подчеркнул, что такая помощь особенно пригодится для начинающих бизнесменов.

Ранее сообщалось, что с начала года более 11,5 тысячи горожан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых и открыли свое дело при поддержке центра "Моя работа". Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Такой рост стал возможен благодаря комплексному подходу к продвижению альтернативных форм занятости.

По словам директора "Моей работы" Андрея Тарасова, центр помогает горожанам реализовывать себя в бизнес-направлении. Он добавил, что центр ежедневно проводит интерактивные обучающие программы, геймифицированные тренинги, мастер-классы, вебинары, а также открытые отборы, на которых предприниматели могут в течение нескольких часов найти потенциальных клиентов.

Москва направила на поддержку малого и среднего бизнеса около 22 млрд рублей

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать