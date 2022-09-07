Россиянам рассказали о перспективах фудтраков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Из-за экономической ситуации в стране рынок фудтраков является очень перспективным у предпринимателей, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Он утверждает, что из-за низкой арендной платы эта область обретет большую популярность.
"У тебя есть фургончик, и, если он не работает, ты не платишь аренду. И, если где-то поток посетителей снизился, ты можешь переставить его в другое место – туда, где он высок", – поделился Миронов.
Омбудсмен отметил, что в Подмосковье на данный момент выделяют льготные кредиты, что сможет помочь многим представителям бизнеса. Некоторые отечественные фирмы сейчас занимаются созданием фудтраков по требованиям предпринимателей, сообщает "Радио 1".
"Есть несколько российских компаний, которые их производят – создают сам фудтрак и полностью его оснащают под заказ предпринимателя. Если он хочет сделать в нем пиццерию, там будет печь для пиццы, если хочет продавать шаурму или блины, там будет все необходимое оборудование для этого", – рассказал омбудсмен.
Важно, что представители бизнеса должны будут соблюдать нормы пожарной безопасности и СанПиН, заключил он.
Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что московским представителям малого и среднего бизнеса почти за полгода выделили около 22 миллиардов рублей. По словам мэра, поддержку получили производители продуктов питания и одежды, медицинские учреждения, детские центры и многие другие.
The City: фудтраки
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