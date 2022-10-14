"Личная территория": "фальшивая свадьба"

Анна знакома с Игорем более 10 лет. Ради него она бросила квартиру, работу в Израиле и переехала в Москву. Женщина мечтала о свадьбе и белом платье. И Игорь устроил ей этот праздник. На церемонию пригласили родителей, молодые поставили подписи на документах и выпили шампанское.

Только все это оказалось фикцией. Свадьба была лишь театрализованным представлением. Никаких документов Анна не увидела. Почему Игорь так поступил с любимой женщиной? Может, причина в том, что он уже женат и не хочет бросать семью? Об этом – в программе "Личная территория".