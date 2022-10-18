Синоптик рассказал, что к выходным в Москве будет ощущаться похолодание из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу рабочей недели в Москве установится ветреная и влажная погода, из-за которой у горожан может возникнуть ощущение похолодания до 0 градусов, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, с четверга в столице начнется похолодание под влиянием северного, северо-западного и северо-восточного ветра. Вильфанд пояснил, что температура воздуха станет заметно ниже и в ночные, и в дневные часы. Он отметил, что в ночь на пятницу в городе ожидается от -2 до 3 градусов, а максимальные дневные температуры в последние рабочие дни недели составят от 5 до 8 градусов. Тем не менее похолодания до 0 градусов не ожидается.

"Человек ощущает комфорт или дискомфорт от погоды не только в зависимости от температуры, но и от влажности воздуха, и от ветра. И при такой повышенной влажности и такой скорости ветра, которые будут в четверг и пятницу, будет казаться, что гораздо холоднее – не 5–8 градусов, а близко к 0", – сказал Вильфанд, уточнив, что в Москве будет дуть ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Он добавил, что в выходные в городе потеплеет – в субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков с температурой 7 градусов.

"А в воскресенье опять облачно, временами дождь, но дневные температуры повысятся до 7–12 градусов", – заключил Вильфанд.

Ранее синоптик сообщил, что первые редкие снежинки с дождем возможны в пятницу, 21 октября. Как пояснил метеоролог, за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены. В начале XXI века средней датой установления снежного покрова в Московском регионе было 28–30 ноября.



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