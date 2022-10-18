Синоптик сообщил об аномалии дождей в Московском регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество осадков, выпавших в Москве 18 октября, считается аномалией, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, по данным отдельных частных метеостанций, за три часа в городе выпало 13 миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы.

"Данные показатели не являются официальной информацией, но указывают на аномалию дождей", – подчеркнул синоптик.

Ранее Тишковец заявил, что на этой неделе в столичный регион придут дожди и усилится ветер из-за североатлантических циклонов. Он отмечал, что наиболее резкое понижение температуры ожидается 19 октября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые редкие снежинки с дождем возможны в пятницу, 21 октября. Как пояснил метеоролог, за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены. В начале XXI века средней датой установления снежного покрова в Московском регионе было 28–30 ноября.

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