"Московский патруль": выставка работ заключенных открылась в столице

В министерстве юстиции открылась экспозиция, которая была создана усилиями заключенных. Они смогли освоить техники написания пейзажей и создания икон. Осужденные использовали в работе те же инструменты, что и мастера XVI века. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.