"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали нарколабораторию

Подмосковные полицейские изъяли из оборота восемь с половиной килограммов мефедрона и прикрыли деятельность криминальной лаборатории по производству наркотика.

Дом, где находилась нарколаборатория, взяли штурмом сотрудники Росгвардии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

