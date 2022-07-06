"Московский патруль": суд огласит приговор экс-заместителю "Аэрофлота" Александрову

Гагаринский суд столицы начал оглашение приговора бывшему заместителю гендиректора "Аэрофлота" Владимиру Александрову. Его обвиняют в мошенничестве на четверть миллиарда рублей.

Вместе с экс-топ менеджером авиакомпании на скамью подсудимых сели еще три человека: адвокаты Александр Сливко, Дина Кобец и Татьяна Давыдова. Следствие установило, что все четверо действуя в составе организованной преступной группы придумали схему наживы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.