"Московский патруль": тревожная кнопка стала частью защиты автомобилей такси

Тревожная кнопка стала неотъемлемой частью защиты организаций, квартир, а теперь и автомобилей такси. Росгвардейцы уже взяли под патронаж больше десятка машин. Спасительной функцией снабдили приложение.

Как бойцы смогут увидеть происходящее в салоне в случае ЧП? И когда планируют обезопасить оставшиеся автомобили? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.