"Московский патруль": сотрудники ЦОДД пересели на велосипеды

Сотрудники столичного центра организации дорожного движения пересели на велосипеды.

Так инспекторы смогут эффективнее бороться с неправильной парковкой и сообщать о неработающих светофорах или отсутствии знаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

