"Московский патруль": полицейские задержали укравшего миллион рублей телефонного мошенника

Мошенник представился сотрудником банка и выманил миллион рублей. Мужчина обманул 19-летнюю девушка, которая перевела ему крупную сумму денег из-за боязни блокировки счетов.

Мошенник сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с банковского счета девушки. Чтобы сохранить сбережения, ей необходимо было обналичить средства и перевести их на другие счета. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

