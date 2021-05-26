"Московский патруль": новым начальником управления ГИБДД Москвы назначен Александр Быков

Новым начальником управления ГИБДД Москвы назначен генерал-майор полиции Александр Быков. Он сменил временно исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Диокина.

Работу в ГИБДД Александр Быков начал в 2001 году. В 2015 его назначили главой управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. А последние 2 года Быков занимал должность заместителя начальника ГИБДД России.

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