Лидер "Совета матерей" Буцкая рассказала, как избежать невыплаты алиментов

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Сумма алиментных долгов в России составляет свыше 150 миллиардов рублей в то время, как в стране, по оценкам экспертов, наблюдается демографический спад. Об этом сообщила лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.
Она напомнила, что прошлый год сократил население России почти на 700 тысяч человек. Ситуацию могло бы решить повышение рождаемости, однако россиянки останавливаются на одном ребенке. Буцкая считает, что проблему решит государственная поддержка матерей-одиночек.
Она предлагает создать фонд, который материально поддержит одиноких родителей. Он будет пополняться за счет должников по алиментам. По ее словам, важно отладить механизм по взаимодействию работы приставов, банков и разведенных супругов.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие на рост рождаемости в России, но многие семьи лишь отложили планы родить ребенка, не отказавшись от них.
Также Святенко отметила, что на общую тенденцию к снижению рождаемости последних лет повлияли факторы, заложенные еще в 90-е годы. Она добавила, что национальный проект "Демография", успешно реализующийся с 2018 года, является эффективным инструментом для улучшения ситуации в стране.
Ранее Счетная палата сообщила о продолжении усиления естественной убыли населения в России. В оперативном докладе ведомства отмечалось, что сохранение убыли населения может сделать 2020 год пятым подряд с данной тенденцией.
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