Трудовых мигрантов предложили заменить российскими заключенными

Мигрантов предложили заменить заключенными. Такую идею озвучили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Появятся ли заключенные среди дворников и курьеров? Или в РФ планируют возродить трудовые лагеря? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.