На востоке Москвы появились аллеи в честь заслуженных педагогов

Фото: Дарья Сорокина
На территории Восточного административного округа Москвы состоялась акция "Аллея славы учителей", на которой школьники и педагоги, общественные деятели и жители районов высадили деревья и кустарники в честь заслуженных преподавателей.
В мероприятии приняла участие общественная организация "Совет матерей", координатором которой является муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац. Она посадила липу возле Вешняковской школы на Реутовской улице.
По ее словам, акция является символом уважения к учителям, знаком благодарности. Более 50 ветеранов педагогического труда Вешняковской школы отмечены званиями "Отличник народного просвещения", награждены медалями в честь 850-летия Москвы.
"Приятно, что и сегодня педагоги-ветераны остались такими же творческими, увлеченными. Например, Ольга Герасимовна Павленко, отдавшая школе много лет, на пенсии научилась рисовать и принимает участие в выставках по программе "Московское долголетие". Именно в честь таких людей будет расти и цвести наше деревце. Постараемся сделать все, чтобы высадки аллей в честь педагогов стали традиционными", – добавила Елена Кац.
Кроме того, в рамках акции на сайтах школ появятся рассказы о педагогах, в честь которых высажены деревья. Школьники смогут ухаживать за растениями и принимать участие в новых мероприятиях.
Ранее народный артист Дмитрий Певцов пожелал педагогам столицы успешного завершения учебного года.
Он отметил, что у современных учителей возникает множество вопросов относительно работы в цифровой среде и проблем сохранения культуры речи и чистоты русского языка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: