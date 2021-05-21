На востоке Москвы появились аллеи в честь заслуженных педагогов

Фото: Дарья Сорокина

На территории Восточного административного округа Москвы состоялась акция "Аллея славы учителей", на которой школьники и педагоги, общественные деятели и жители районов высадили деревья и кустарники в честь заслуженных преподавателей.

В мероприятии приняла участие общественная организация "Совет матерей", координатором которой является муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац. Она посадила липу возле Вешняковской школы на Реутовской улице.

По ее словам, акция является символом уважения к учителям, знаком благодарности. Более 50 ветеранов педагогического труда Вешняковской школы отмечены званиями "Отличник народного просвещения", награждены медалями в честь 850-летия Москвы.

"Приятно, что и сегодня педагоги-ветераны остались такими же творческими, увлеченными. Например, Ольга Герасимовна Павленко, отдавшая школе много лет, на пенсии научилась рисовать и принимает участие в выставках по программе "Московское долголетие". Именно в честь таких людей будет расти и цвести наше деревце. Постараемся сделать все, чтобы высадки аллей в честь педагогов стали традиционными", – добавила Елена Кац.

Кроме того, в рамках акции на сайтах школ появятся рассказы о педагогах, в честь которых высажены деревья. Школьники смогут ухаживать за растениями и принимать участие в новых мероприятиях.

Ранее народный артист Дмитрий Певцов пожелал педагогам столицы успешного завершения учебного года.

Он отметил, что у современных учителей возникает множество вопросов относительно работы в цифровой среде и проблем сохранения культуры речи и чистоты русского языка.

