Дмитрий Певцов пожелал педагогам Москвы успешного завершения учебного года

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Народный артист Дмитрий Певцов пожелал педагогам столицы успешного завершения учебного года. Общественный деятель принял участие в онлайн-педсовете.

При обсуждении темы "Влияния педагога на жизнь учеников" Певцов поделился собственными наблюдениями о преподавании и роли учителя в жизни ученика, напомнив, что он сам является преподавателем в Институте современного искусства на кафедре актерского мастерства.

"Профессия педагога и сложна, и прекрасна. Сложна по нагрузке физической, эмоциональной, по мере ответственности за жизнь, здоровье и душу ребенка. Но в то же время это самая радостная профессия. Ведь ты радуешься каждому успеху своего ученика, такие эмоции и держат людей в этой сложной профессии", – сказал Певцов.

Он также отметил, что у современных учителей возникает множество вопросов относительно работы в цифровой среде и проблем сохранения культуры речи и чистоты русского языка.

Проект онлайн-педсоветов появился в ноябре прошлого года по инициативе учителей. Он помогает дистанционно обмениваться мнениями. По словам начальника управления развития кадрового потенциала столичного департамента образования и науки Ильи Новокрещенова, темы педсоветов выбирают сами педагоги.

Ранее Дмитрий Певцов предложил бороться с бедностью с помощью базового дохода и продуктовых карточек.