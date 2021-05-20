Минпросвещения не планирует переносить начало учебного года из-за выборов в Госдуму

11:24
Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Начало учебного года не будут переносить из-за предстоящих выборов в Госдуму 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
Отмечается, что не исключены локальные коррективы в расписаниях занятий.
В пресс-службе рассказали, что руководитель министерства и председатель ЦИК России Элла Памфилова подписали соглашение, позволяющее урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса. Подчеркивается, что важным условием соглашения было сохранение полноты и качества учебного процесса.
"Прежде всего хочу заверить всех родителей и всех педагогов в том, что учебный год, который в нашей стране традиционно начинается 1 сентября, в этом году начнется, как обычно, в День знаний. Все школы в этот день распахнут свои двери. Никаких планов переносить учебный год у нас нет", – цитирует министра ТАСС.
Ранее прозвучала инициатива перенести на октябрь перепись населения из-за выборов в Госдуму. Председатель ЦИК Элла Памфилова посчитала данную идею полезной, так как в противном случае педагоги испытали бы тройную нагрузку.
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