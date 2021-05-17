В Минпросвещения опровергли информацию о досрочном завершении учебного года в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замминистра просвещения Денис Грибов заявил, что досрочного завершения учебного года в школах России не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока такого не планируется. Тем более осталось всего две недели до конца учебного года", – подчеркнул Грибов.

Информация о раннем окончании учебы появилась на просторах Сети из-за данных о подъеме заболевания COVID-19. Так, 17 мая коэффициент заболеваемости увеличился до 1,09.

Ранее в России заговорили о возможной отмене ЕГЭ. В комитете по образованию и науке не сомневаются, что это непременно произойдет.

Там подчеркнули, что ЕГЭ как система себя не оправдал, а потому нужно вернуться к традиционному формату экзаменов. В комитете считают, что в этом заинтересованы как сами школьники, так и вузы.