Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:05

В Минпросвещения опровергли информацию о досрочном завершении учебного года в школах

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замминистра просвещения Денис Грибов заявил, что досрочного завершения учебного года в школах России не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока такого не планируется. Тем более осталось всего две недели до конца учебного года", – подчеркнул Грибов.

Информация о раннем окончании учебы появилась на просторах Сети из-за данных о подъеме заболевания COVID-19. Так, 17 мая коэффициент заболеваемости увеличился до 1,09.

Ранее в России заговорили о возможной отмене ЕГЭ. В комитете по образованию и науке не сомневаются, что это непременно произойдет.

Там подчеркнули, что ЕГЭ как система себя не оправдал, а потому нужно вернуться к традиционному формату экзаменов. В комитете считают, что в этом заинтересованы как сами школьники, так и вузы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать