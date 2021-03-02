"Московский патруль": суд арестовал подозреваемого в убийстве бывшего мужа возлюбленной

Перовский суд Москвы арестовал фигуранта громкого уголовного дела Кирилла Воронкова. Его подозревают в убийстве бывшего мужа своей возлюбленной.

На заседании мужчина вел себя спокойно, судью слушал практически неподвижно, смотрел в пол, а когда услышал окончательное решение взялся за сердце.

Преступление произошло возле дома на Утренней улице столицы и вызвало большой общественный резонанс. Дело в том, что за происходящим наблюдала маленькая дочка убитого. Отчим приехал, чтобы забрать ребенка и между мужчинами произошла потасовка. Воронков достал нож и нанес оппоненту несколько ударов.

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