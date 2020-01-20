"Узкий коридор, комнаты небольшие". Очевидец – о мини-отеле в Перми

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Очевидец Ирина, которая хотела устроиться в мини-отель в Перми администратором, рассказала, что первый прорыв трубы там произошел весной 2019 года. Тогда с торца здания располагалась изостудия, которая после инцидента сразу съехала, а отель продолжил работу. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

Девушка также рассказала об условиях в хостеле. По ее словам, в расположении отеля около 9–13 номеров, все они небольшого размера и без окон. Она добавила, что коридоры к ним также узкие, номера комнат расположены по сторонам.

Очевидец также подтвердила информацию о том, что в отеле останавливались посетители из онкологического центра. По ее словам, само медицинское учреждение находится в 150 метрах от отеля.

"Людей очень жаль. Понятно, что из-за аварии мы остались без отопления и горячей воды. Никто не знает, на сколько. Но это мелочи по сравнению с тем, что случилось", – подытожила очевидец.

ЧП случилось в ночь на 20 января. В городском мини-отеле произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Для устранения аварии на теплопроводе в Перми ввели режим чрезвычайной ситуации.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Все они получили серьезные ожоги.

По данному факту СК завел уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства. Прокуратура региона проверяет качество подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также соблюдение правил размещения граждан в отеле.

По версии некоторых СМИ, эвакуационный выход из мини-отеля в Перми оказался закрыт. Уточняется, что отель расположен в подвале жилого дома. В причинах трагедии разбирается специальная комиссия. Она должна выяснить, каким образом кипяток попал в подвал, несмотря на требования по герметизации трубопровода.

