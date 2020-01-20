Постояльцы мини-отеля в Перми были пациентами онкодиспансера

Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Пермскому краю

Постояльцами мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы отопления погибли и пострадали люди, были пациенты местного краевого онкологического диспансера. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

"Этот отель обслуживал пациентов онкологического центра, для меня это очень важно, болезненно. Я думаю, что есть действительно масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться", – сказал Маховиков.

ЧП случилось в ночь на 20 января. В городском мини-отеле произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Для устранения аварии на теплопроводе в Перми ввели режим чрезвычайной ситуации.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Все они получили серьезные ожоги.

По данному факту СК завел уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства. Прокуратура региона проверяет качество подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, а также соблюдение правил размещения граждан в отеле.

По версии некоторых СМИ, эвакуационный выход из мини-отеля в Перми оказался закрыт. Уточняется, что отель расположен в подвале жилого дома. В причинах трагедии разбирается специальная комиссия. Она должна выяснить, каким образом кипяток попал в подвал, несмотря на требования по герметизации трубопровода.

