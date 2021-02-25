Суд приговорил к 5 годам колонии владельца пермского отеля, где погибли люди

Фото: ТАСС/URA.RU/Сергей Шадрин
Владельца пермского отеля "Карамель", где в январе 2020 года из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек, приговорили к 5 годам колонии, сообщает ТАСС.
33-летний Сергей Щербаков признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – рассказали в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.
ЧП в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло в ночь на 20 января 2020 года. В одном из помещений произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали. По версии некоторых СМИ, эвакуационный выход из мини-отеля оказался закрыт.
Мини-отель в Перми должны были закрыть в конце февраля
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