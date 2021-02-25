Жителю Забайкалья дали восемь лет колонии за госизмену

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии за госизмену.

Как заявили ТАСС в пресс-службе суда, он собирал и передавал секретные сведения иностранным спецслужбам.

После отбытия основного срока Васильев проведет в заключении еще год. Заседание проходило в закрытом режиме.

52-летний россиянин был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву. При этом он признал свою вину.

Советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Иван Сафронов ранее рассказал о знакомстве со своим предполагаемым вербовщиком.