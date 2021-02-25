Жителю Забайкалья дали восемь лет колонии за госизмену

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии за госизмену.
Как заявили ТАСС в пресс-службе суда, он собирал и передавал секретные сведения иностранным спецслужбам.
После отбытия основного срока Васильев проведет в заключении еще год. Заседание проходило в закрытом режиме.
52-летний россиянин был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву. При этом он признал свою вину.
Советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Иван Сафронов ранее рассказал о знакомстве со своим предполагаемым вербовщиком.