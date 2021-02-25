Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Белойван заочно арестован

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Пресненский районный суд столицы заочно арестовал собственника сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов, сообщает Агентство "Москва".

Белойвана обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам.

По данным следствия, в 2014–2015 годах налоговая инспекция проверила компанию "Золотой Рассвет", которая занимается ресторанной деятельностью, в том числе сети "Корчма Тарас Бульба".

Белойван знал о том, что его компания должна быть привлечена к налоговой ответственности, однако, чтобы избежать взыскания доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года он обеспечил государственную регистрацию другой подконтрольной организации ООО "Лидер К".

После того как налоговый орган выставил требования об уплате налога, пени, штрафа по вынесенному решению о привлечении данной организации к налоговой ответственности, Белойван не оплатил в положенный срок сумму недоимки в размере 57 миллионов рублей, ликвидировал старую организацию и продолжил деятельность ресторана от лица новой. Так бизнесмен сокрыл денежные средства от налоговых органов и воспрепятствовал их поступлению в бюджет.

После возбуждения уголовного дела в феврале 2020 года Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. Кроме того, позднее его объявили в межгосударственный розыск.

В ноябре 2019 года суд освободил владельца "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана из-за болезни.