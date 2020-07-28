Основателя сети "Корчма Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск

10:46
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Собственника сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана объявили в федеральный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по Москве.
Известно, что расследуется уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам". По данным следователей, в 2014–2015 годах налоговая инспекция проверила ООО "Золотой Рассвет", которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети "Корчма Тарас Бульба".
"Руководитель этой группы компаний Юрий Белойван знал о том, что его компания должна быть привлечена к налоговой ответственности. Чтобы воспрепятствовать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года он обеспечил государственную регистрацию другой подконтрольной организации ООО "Лидер К", – заявили в Следственном комитете.
Уточняется, что Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в размере 57 миллионов рублей.
Так, после возбуждения уголовного дела в феврале этого года Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. Кроме того, его позднее объявят в международный розыск.
В ноябре 2019 года суд освободил владельца "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана из-за болезни.
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