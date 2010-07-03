Суд освободил владельца "Корчмы Тарас Бульба" Белойвана из-за болезни

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Владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, осужденного за неуплату налогов на 690 миллионов рублей, освободили от отбывания наказания в связи с болезнью. Такое решение принял Преображенский суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Алису Закутную.

"Белойван освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью", – сказала она.

Ранее Мосгорсуд смягчил срок наказания Белойвану, осужденному за неуплату налогов на 690 миллионов рублей. В колонии общего режима он должен был остаться на два года. Суд сократил этот период на три месяца. Неоднократно обращалось внимание и на состояние здоровья Белойвана. Он не может получать необходимое лечение. Прокурор же, несмотря на смягчающие обстоятельства и личность осужденного, просила оставить приговор без изменений.

По версии следствия, бизнесмен более трех лет скрывал информацию о своем доходе, сведения о суммах налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Осужденного взяли под стражу в июле. Уголовное дело рассматривалось без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Белойван раскаялся в содеянном. В то же время он отметил, что существующее налоговое законодательство несовершенно и вынуждает владельцев ресторанного бизнеса преступать закон. Однако в будущем хозяин заведения, по его утверждению, не собирается уклоняться от выплаты задолженности.