Суд смягчил наказание владельцу "Корчмы Тарас Бульба"

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Мосгорсуд смягчил срок наказания владельцу сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрию Белойвану, осужденному за неуплату налогов на 690 миллионов рублей.

В колонии общего режима он должен был остаться на два года. Суд сократил этот период на три месяца, передает Агентство "Москва". По словам представляющего интересы Белойвана адвоката Александра Карабанова, его подзащитный сможет эффективно погашать ущерб только на свободе.

К материалам дела он просил приобщить сведения о том, что в арбитражных судах идут процессы по взысканию налогов. Приобщили также копии платежных поручений.

Юрист считает, что в рамках гражданского дела возможно заключение мирового соглашения. Это, в свою очередь, повлияет на исход уголовного дела.

Неоднократно обращалось внимание и на состояние здоровья Белойвана. Он не может получать необходимое лечение. Прокурор же, несмотря на смягчающие обстоятельства и личность осужденного, просила оставить приговор без изменений.

По версии следствия, бизнесмен более трех лет скрывал информацию о своем доходе, сведения о суммах налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Осужденного взяли под стражу в июле. Уголовное дело рассматривалось без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Белойван раскаялся в содеянном. В то же время он отметил, что существующее налоговое законодательство несовершенно и вынуждает владельцев ресторанного бизнеса преступать закон. Однако в будущем хозяин заведения, по его утверждению, не собирается уклоняться от выплаты задолженности.