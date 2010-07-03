Суд смягчил наказание владельцу "Корчмы Тарас Бульба"

16:10
16:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Мосгорсуд смягчил срок наказания владельцу сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрию Белойвану, осужденному за неуплату налогов на 690 миллионов рублей.
В колонии общего режима он должен был остаться на два года. Суд сократил этот период на три месяца, передает Агентство "Москва". По словам представляющего интересы Белойвана адвоката Александра Карабанова, его подзащитный сможет эффективно погашать ущерб только на свободе.
К материалам дела он просил приобщить сведения о том, что в арбитражных судах идут процессы по взысканию налогов. Приобщили также копии платежных поручений.
Юрист считает, что в рамках гражданского дела возможно заключение мирового соглашения. Это, в свою очередь, повлияет на исход уголовного дела.
Неоднократно обращалось внимание и на состояние здоровья Белойвана. Он не может получать необходимое лечение. Прокурор же, несмотря на смягчающие обстоятельства и личность осужденного, просила оставить приговор без изменений.
По версии следствия, бизнесмен более трех лет скрывал информацию о своем доходе, сведения о суммах налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Осужденного взяли под стражу в июле. Уголовное дело рассматривалось без исследования доказательств, поскольку он признал вину.
Белойван раскаялся в содеянном. В то же время он отметил, что существующее налоговое законодательство несовершенно и вынуждает владельцев ресторанного бизнеса преступать закон. Однако в будущем хозяин заведения, по его утверждению, не собирается уклоняться от выплаты задолженности.
Хозяина сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" посадили на два года
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: