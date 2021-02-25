Собственник сети ресторанов "Тарас Бульба" объявлен в межгосударственный розыск

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По делу о неуплате налогов в межгосударственный розыск объявили собственника сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда столицы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", – пояснила пресс-секретарь Лела Кокая.

Уточняется, что заседание пройдет в ближайшее время.

По версии следствия, бизнесмен более трех лет скрывал информацию о своем доходе, сведения о суммах налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Белойвана взяли под стражу в июле 2019. Уголовное дело рассматривалось без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

В ноябре 2019 года суд освободил владельца "Корчмы Тарас Бульба" из-за болезни.