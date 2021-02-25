Собственник сети ресторанов "Тарас Бульба" объявлен в межгосударственный розыск

10:55
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
По делу о неуплате налогов в межгосударственный розыск объявили собственника сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда столицы.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", – пояснила пресс-секретарь Лела Кокая.
Уточняется, что заседание пройдет в ближайшее время.
По версии следствия, бизнесмен более трех лет скрывал информацию о своем доходе, сведения о суммах налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Белойвана взяли под стражу в июле 2019. Уголовное дело рассматривалось без исследования доказательств, поскольку он признал вину.
В ноябре 2019 года суд освободил владельца "Корчмы Тарас Бульба" из-за болезни.
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