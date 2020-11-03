Лавров прокомментировал объявление Тихановской в розыск на территории РФ

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Объявление бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в РФ стало правовым вопросом. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает "Коммерсант".

По словам министра, Москва исполняет имеющиеся обязательства по Договору государств – участников СНГ о межгосударственном розыске. "Объявление же в розыск Светланы Тихановской – это чисто правовой вопрос", – уточняет глава дипмиссии Лавров.

Известно, что в начале октября Россия объявила в розыск Тихановскую.

9 августа в Белоруссии были выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации была организована во Дворце независимости.