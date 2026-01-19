Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 18:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, как отказ от соли влияет на давление

"Доктор 24": врач рассказала, как отказ от соли влияет на давление

Похолодание до минус 25 градусов ожидается в Москве к концу недели

Общественники предложили изменить график работы детских садов в России

Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

Врач предупредил о рисках для здоровья во время крещенских купаний

Онлайн-консультации ветеринаров запустили в Москве

"Атмосфера": минус 7 градусов ожидается в Москве вечером 19 января

"Новости дня": некоторые крещенские купели могут закрыться раньше в Москве 19 января

Финансовая грамотность стала набирать популярность в России

"Новости дня": крещенские купели будут работать в Москве до 19 января

Что будет, если отказаться от тех продуктов, которые многие считают опасными? Как отказ от соли может повлиять на давление? Насколько полезен отказ от сахара для кожи? Стоит ли отказываться от молока, чтобы улучшить работу кишечника? В каких случаях отказ от мяса может быть полезен, а в каких навредит?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществоедавидео

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика