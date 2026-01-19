"Доктор 24": врач рассказала, как отказ от соли влияет на давление

Что будет, если отказаться от тех продуктов, которые многие считают опасными? Как отказ от соли может повлиять на давление? Насколько полезен отказ от сахара для кожи? Стоит ли отказываться от молока, чтобы улучшить работу кишечника? В каких случаях отказ от мяса может быть полезен, а в каких навредит?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.